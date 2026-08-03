Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan poyrazın etkisini azaltmasıyla deniz ulaşımı normale döndü.



Bölgede zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hava koşullarının düzelmesiyle yeniden seyrine başladı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli bölgelerde bekleyen gemilerin rotalarında ilerlemeye devam ettiği görüldü.



Gemilerin bekleme süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

