Tekirdağ'da devrilen motosikletten düşen sürücü kaldırıldığı hastanede öldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





Karaağaç Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda E.M. idaresindeki 59 UD 829 plakalı motosiklet, iddiaya göre karşı yönden gelen bir motosikletle çarpışmamak için yapılan manevra sırasında kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada ağır yaralanan sürücü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



E.M, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

