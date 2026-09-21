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        Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 21:19 Güncelleme:
        Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Çorlu-Ergene çevre yolunda C.K. idaresindeki 34 NFM 348 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Devrilen tırdan yola mazot sızması nedeniyle aksayan ulaşım, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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