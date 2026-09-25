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        Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

        İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

        İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

        Eğitim uçuşu için İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan uçak, Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu, tedbir amacıyla hastaneye götürüldükleri öğrenildi.

        Yetkililer, uçağın motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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