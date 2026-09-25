Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Eğitim uçuşu için İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan uçak, Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

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