Tekirdağ'da fırtına 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Giriş: 30.09.2026 - 11:45 Güncelleme:
Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Öte yandan, fırtınayla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, fırtınanın etkisini yarına kadar sürdürmesi bekleniyor.
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