Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da fırtına 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Tekirdağ'da fırtına 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Tekirdağ'da fırtına 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Öte yandan, fırtınayla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

        Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, fırtınanın etkisini yarına kadar sürdürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da total diz protezi ameliyatı olan 2 hasta sağlığına kavuştu
        Tekirdağ'da total diz protezi ameliyatı olan 2 hasta sağlığına kavuştu
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da girişimci kadınlar el emeği ürünleriyle ev ekonomisine katkı sa...
        Tekirdağ'da girişimci kadınlar el emeği ürünleriyle ev ekonomisine katkı sa...
        Tekirdağ'da çocuk evleri ve sevgi evleri personeline afet farkındalık eğiti...
        Tekirdağ'da çocuk evleri ve sevgi evleri personeline afet farkındalık eğiti...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı