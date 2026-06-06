Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki kadın öldü

        Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki kadın öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 01:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki kadın öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

        Cengiz Topel Caddesi'nde, C.P. idaresindeki 27 AJB 610 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.A'nın (30) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.


        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Yola savrularak ağır yaralanan A.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç ile çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Hafif ticari araç ile çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Tek market Muratlı'da hizmete açıldı
        Tek market Muratlı'da hizmete açıldı
        Tekirdağ'da "Kadın Sağlığına Bütüncül Yaklaşım" semineri
        Tekirdağ'da "Kadın Sağlığına Bütüncül Yaklaşım" semineri
        Tekirdağ'da deniz dibi temizliği yapıldı
        Tekirdağ'da deniz dibi temizliği yapıldı
        Çorlu'da 2 kişinin yaralandığı kavga anı kamerada
        Çorlu'da 2 kişinin yaralandığı kavga anı kamerada
        Tekirdağ'da motokuryeler arasında çıkan kavga kamerada
        Tekirdağ'da motokuryeler arasında çıkan kavga kamerada