Tekirdağ'da hasat etkinliği düzenlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hasat etkinliğine katıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksoy Kayı Mahallesi'nde düzenlen etkinlik kapsamında biçerdöverle gerçekleştirilen hasat çalışmalarını yerinde inceledi.



Üreticiler ve biçerdöver operatörleriyle bir araya gelen Aksoy, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Hasat sırasında dane kayıplarının en aza indirilmesi, biçerdöver ayarlarının ürün ve arazi şartlarına uygun şekilde yapılması ve yangın tedbirlerine azami ölçüde dikkat edilmesinin önemine dikkati çeken Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen biçerdöver kontrol çalışmaları kapsamında teknik personel tarafından yapılan denetimlerin üreticilerin emeğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



Aksoy, hasat döneminin tüm üreticiler için verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.



Etkinlikte üreticilerle görüş alışverişinde bulunan Aksoy, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

