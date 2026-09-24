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        Tekirdağ'da İkaz ve Alarm Sistemi test edildi

        Tekirdağ'da İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) test çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Tekirdağ'da İkaz ve Alarm Sistemi test edildi

        Tekirdağ'da İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) test çalışması gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) kent genelinde kurulum çalışmaları tamamlanan İKAS'ın testi, saat 15.00'te yapıldı.

        Test kapsamında il genelindeki sirenler yüksek ses seviyesinde çalıştırıldı. Sirenlerden önce, sistemin test yayını olduğuna ilişkin anons yapıldı, ardından 30 saniyelik dalgalı siren sesi duyuldu.

        Siren sesini duyan bazı vatandaşlar, sesin kaynağını anlamaya çalışırken, çevredekiler de kısa süreliğine dikkatlerini sirenlerin bulunduğu yöne çevirdi.

        Yetkililerin daha önce yaptığı bilgilendirmede, çalışmanın planlı bir test olduğu ve vatandaşların endişeye kapılmaması gerektiği belirtilmişti.

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        İKAS'ın, vatandaşların düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile doğal ve insan kaynaklı diğer tehlikelere karşı önceden uyarılması amacıyla kullanılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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