Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayınpederi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi'nde M.Ç. ile gelini N.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, N.Ç. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.Ç., ambulansla kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.