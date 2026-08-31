Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
S. Z. Ö. yönetimindeki 59 ADL 935 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen M. E. K. idaresindeki 59 AOZ 946 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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