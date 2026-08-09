Tekirdağ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle seyreden 2 çocuğa çarpması sonucu yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde O.K. idaresindeki 17 GB 610 plakalı otomobil, elektrikli bisikletle seyreden E.Y. ve G.G’ye çarptı. Kazanın ardından sürücünün bir süre olay yerinde bekledikten sonra aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürüldü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü O.K’yi yakaladı. O.K. hakkında idari işlem başlatıldı.

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