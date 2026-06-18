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        Tekirdağ'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Tekirdağ'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        İddiaya göre, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.E. silahla, S.Y. bıçakla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan C.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a kaçtıkları belirlenen şüphelilerden 2'sini gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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