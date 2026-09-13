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        Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Bağlık Mahallesi'ndeki Çamlıbel Parkı'nda, Ö.D. (20), C.Ü. (19), A.N. (18) ve B.A. (28) ile B.D. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.D, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede kimliklerini belirledikleri Ö.D, C.Ü, A.N. ve B.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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        Şüphelilerin gösterdiği Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir alanda, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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