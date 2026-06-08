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        Tekirdağ'da tescilli Yapıncak asma yaprağından yaklaşık 5 ton rekolte bekleniyor

        Tekirdağ'da bu yıl yaklaşık 5 ton rekolte beklenen, coğrafi işaret tescilli Yapıncak asma yaprağının hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Tekirdağ'da tescilli Yapıncak asma yaprağından yaklaşık 5 ton rekolte bekleniyor

        Tekirdağ'da bu yıl yaklaşık 5 ton rekolte beklenen, coğrafi işaret tescilli Yapıncak asma yaprağının hasadı sürüyor.

        Kentte "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tüysüz ve narin yapılı asma yaprağı, mayıs ayının sonunda başlayan hasatla bağlardan toplanıyor.

        Üreticilerin sabah ve akşam serinliğinde gerçekleştirdiği hasatta, asma dallarından tek tek koparılan yapraklar taze olarak ya da salamura yapılarak satışa sunuluyor.

        Tüysüz, ince ve az damarlı yapısıyla öne çıkan Yapıncak asma yaprağı, özellikle zeytinyağlı sarma yapımında tercih ediliyor.

        Türk Patent ve Marka Kurumundan 2020'de "Tekirdağ Yapıncak salamura asma yaprağı" adıyla coğrafi işaret alınan üzüm yaprağı, Tekirdağ'ın yanı sıra farklı kentlere de satılıyor.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, Yapıncak yaprağını değerli kılan en önemli özelliğin tüysüz, az damarlı ve ince yapılı olması olduğunu söyledi.

        Coğrafi işaret tescilinin ardından Yapıncak yaprağının tanınırlığının arttığını belirten Kiracı, "Yapıncak ilimiz ve ülkemiz için önemli bir çeşit. Türk mutfağında sarma yapımında kullanılan yapraklar salamuraya işlenerek değerlendiriliyor." dedi.

        Bakım şartlarının yerine getirilmesi halinde 5 günlük aralıklarla hasat yapılabildiğini ifade eden Kiracı, yapılan çalışmalarda 1 dekarlık alandan 5 hasat döneminde yaklaşık 250 kilogram yaprak elde edildiğini anlattı.

        Kiracı, yaş Yapıncak yaprağının kilogramının 300 ila 400 lira arasında alıcı bulduğunu, enstitüde hasat edilen yaprakların ise salamura yapılarak satış noktalarında tüketicilere sunulduğunu kaydetti.

        Yaprak hasadında üreticilerin en fazla dikkat etmesi gereken konunun ilaçlama olduğunu vurgulayan Kiracı, şunları söyledi:

        "Yaprakta en önemli kriter kalıntısız üretim gerçekleştirmek. Yaptığımız çalışmalarla bunu ortaya koyuyoruz. Özellikle hasat dönemlerinde ilaç kalıntısına karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Hatta yaklaşık 200 metre mesafedeki ilaçlamalardan bile kalıntı sorunu oluşabileceğini tespit ettik. İlk hasadımız çiçeklenme döneminde 25 Mayıs'ta başladı. Hasat temmuz ayına kadar devam edecek."

        Kiracı, bu yıl 1 tonu enstitüde olmak üzere yaklaşık 5 ton Yapıncak yaprağı hasadı beklendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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