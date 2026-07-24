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        Tekirdağ'da traktör römorkunun altında kalan lastik tamircisi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tamir ettiği traktör römorkunun altında kalan lastik tamircisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Tekirdağ'da traktör römorkunun altında kalan lastik tamircisi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tamir ettiği traktör römorkunun altında kalan lastik tamircisi hayatını kaybetti.

        Yenice Mahallesi'nde lastik tamircisi Suriye uyruklu Emced Sabuni (30), buğday yüklü traktör römorkunun lastiğini tamir etmek için aracın altına girdi.

        Bu sırada krikodan kurtulan römork, Sabuni'nin üzerine düştü.

        Çevredekiler tarafından römorkun altından çıkarılan Sabuni'nin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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