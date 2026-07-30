Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "Türkiye'nin Havacılık Ekosistemi ve Tedarik Zincirinin Yönetimi" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ'da "Türkiye'nin Havacılık Ekosistemi ve Tedarik Zincirinin Yönetimi" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) işbirliğinde "Türkiye'nin Havacılık Ekosistemi ve Tedarik Zincirinin Yönetimi" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "Türkiye'nin Havacılık Ekosistemi ve Tedarik Zincirinin Yönetimi" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) işbirliğinde "Türkiye'nin Havacılık Ekosistemi ve Tedarik Zincirinin Yönetimi" konulu konferans düzenlendi.

        ÇTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, savunma sanayisinde yerli üretimin stratejik öneminin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini söyledi.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını önemli ölçüde artırdığını belirten Soytürk, ülkenin özellikle insansız hava araçları alanında dünya çapında önemli bir konuma ulaştığını ifade etti.

        Tekirdağ'ın sanayi gücüne de değinen Soytürk, kentte yaklaşık 3 bin 500 sanayi tescilli firmanın faaliyet gösterdiğini, 200 bine yakın kişinin istihdam edildiğini ve ilin yıllık 13,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

        ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de Tekirdağ'ın sanayi ve tarımda Türkiye'nin lokomotif bölgelerinden biri olduğunu belirterek, bölgenin yüksek üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

        Konferansta konuşan Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise havacılıkta geliştirilen yüksek teknoloji ve üretim kültürünün otomotiv, tekstil, tarım ve diğer sektörlere de katkı sağlayacağını söyledi.

        Öztürk, yüksek teknoloji odaklı üretimin yalnızca savunma sanayisi için değil, tüm sektörler açısından rekabet gücünü artıran önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

        Konferansta ayrıca MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Abdullah Demir, MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu Başkanı Halil Akgül ile MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de konuşma yaptı.

        Program, Prof. Dr. Fahrettin Öztürk'ün "Türkiye'nin Havacılık Ekosistemi ve Tedarik Zinciri Yönetimi" konulu sunumuyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 6 ayda 1.712 kişiye evde bakım hizmeti verildi
        Tekirdağ'da 6 ayda 1.712 kişiye evde bakım hizmeti verildi
        Tekirdağ'da tarih ve kültür gezileri için Ağustos takvimi belli oldu
        Tekirdağ'da tarih ve kültür gezileri için Ağustos takvimi belli oldu
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkesir'deki yangın söndürme çalışmal...
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkesir'deki yangın söndürme çalışmal...
        Dönel kavşakta araç takla attı, sürücü firar etti
        Dönel kavşakta araç takla attı, sürücü firar etti
        2 çocuk babası meme kanserini yendi, kadın hastalara moral veriyor
        2 çocuk babası meme kanserini yendi, kadın hastalara moral veriyor
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden Balıkesir'deki orman yangınına destek
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden Balıkesir'deki orman yangınına destek