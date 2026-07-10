Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde 8 bin 457 sentetik ecza hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 10.07.2026 - 09:23 Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde 8 bin 457 sentetik ecza hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında ve bazı adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 457 sentetik ecza hap ve 37 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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