Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde 8 bin 457 sentetik ecza hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.



Şüphelilerin üst aramalarında ve bazı adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 457 sentetik ecza hap ve 37 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

