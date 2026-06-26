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        Tekirdağ'da yaşlı kadının boşanma aşamasındaki eşine doğrulttuğu tabanca tutukluk yaptı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşine doğrulttuğu tabanca tutukluk yapan kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Tekirdağ'da yaşlı kadının boşanma aşamasındaki eşine doğrulttuğu tabanca tutukluk yaptı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşine doğrulttuğu tabanca tutukluk yapan kadın gözaltına alındı.


        Bağlık Mahallesi Kartal Sokak’ta büfeye giren M.I. (64) isimli kadın, içerde boşanma aşamasında olduğu eşi R.I. (64) ile karşılaştı. M.I, yanındaki tabancayı R.I'ya doğrultarak tetiğe bastı ancak tabanca ateş almadı.

        Karısının elinden tabancayı almaya çalışan R.I, kabzanın çarpması sonucu yüzünden hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Gözaltına alınan M.I'nın emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söylediği öğrenildi.


        Kadının tabancayı kocasına doğrultması ve tabancanın tutukluk yapması üzerine yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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