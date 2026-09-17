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        Tekirdağ'da Yeşilay Kampüsü protokolü imzalandı

        Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sunması amacıyla yapılacak Yeşilay Kampüsü için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Yeşilay Kampüsü protokolü imzalandı

        Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sunması amacıyla yapılacak Yeşilay Kampüsü için protokol imzalandı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, kampüsün yapımına ilişkin protokol, Vali Recep Soytürk, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Vali Yardımcısı Mustafa Çek ve hayırsever tarafından imzalandı.

        Protokol kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde, Yeşilay Kampüsü inşa edilecek.

        Kampüste kapalı spor salonu, çocukların bağımlılıklardan uzak tutulmasına yönelik "Nesil Nesil Yeşilay Proje Alanı", Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Yeşil Kitap-Kafe ve Yeşilay Şubesi yer alacak.

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        Yapımı hayırsever tarafından gerçekleştirilecek kampüs, tamamlanmasının ardından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şubesi'nin kullanımına sunulacak.

        Bağımlılıkla mücadele kapsamında hizmet verecek kampüsün, özellikle çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra danışmanlık, sosyal ve sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapması hedefleniyor.

        Vali Soytürk, buradaki konuşmasında, bağımlılıkla mücadelede etkin rol üstlenmesi planlanan Yeşilay Kampüsü'nün yapım protokolünün Tekirdağ ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç de bağımlılığın insanların karşılaşabileceği en önemli sorunlardan biri olduğunu belirterek, Yeşilay olarak ülkenin dört bir yanında vatandaşlara hizmet sunduklarını söyledi.

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        Tekirdağ'da nüfus artışı ve alınan göç nedeniyle iki YEDAM bulunduğunu aktaran Dinç, "İnsanlarımızı kurtarmak bir mesele ama esas mesele onları korumak. Bu kapsamda da Yeşilay Kampüsleri projemizi Tekirdağ'da başlatmış olduk." dedi.

        Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ve Yeşilay heyeti katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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