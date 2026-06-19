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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'daki silahlı ve bıçaklı kavganın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'daki silahlı ve bıçaklı kavganın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün fabrikada bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 22:16 Güncelleme:
        Tekirdağ'daki silahlı ve bıçaklı kavganın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde dün fabrikada bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

        Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da yakalanmalarının ardından Tekirdağ'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Dün Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada iki grup arasında alacak meselesinden çıkan kavgada C.E. silahla, S.Y. bıçakla ağır yaralanmıştı. Yaralılardan C.E. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından kaçan iki şüpheli İstanbul’da yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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