Tekirdağ'dan kısa kısa

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, yapımı süren Kent Kafe projesinde incelemelerde bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Akay, kentte yeni bir sosyal yaşam alanı olarak planlanan projedeki çalışmaları yerinde değerlendirdi, son duruma ilişkin ekiplerden bilgi aldı.



Modern tasarımı, geniş terası ve açık oturma alanlarıyla hizmet verecek Kent Kafe’nin, vatandaşlara sosyal buluşma noktası olarak kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akay, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti.



Milletvekili Taşçı'dan Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu'na ziyaret



İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu'nu ziyaret etti.



Taşçı, ziyaret kapsamında İl Başkanı Gökhan Metiner, İlçe Başkanı Ramazan Öveç ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Kavuran ile Başoğlu ile bir araya geldi.



Taşçı, ziyarete ilişkin paylaşımında, sakatlığı sürecinde kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Başoğlu'na teşekkür etti.



Milletvekili Taşçı, Başoğlu'na bir süre önce vefat eden kayınvalidesi nedeniyle taziyelerini iletti.



-Hayrabolu Kaymakamı Yıldız'dan Karaküçük'e ziyaret



Hayrabolu Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Yıldız, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'ü ziyaret etti.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ziyarette, Tekirdağ'daki kültür ve turizm alanındaki çalışmalar değerlendirildi.



Ziyarette, kurumlar arası iş birliği ve kentte yürütülen faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.



Karaküçük, ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilerek Yıldız'a yeni görevinde başarı diledi.

