Tekirdağ'dan kısa kısa

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Mustafa Yeşil, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette bölgede devam eden hasat süreci, tarımsal üretimde verimlilik, toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmaları ele alındı.



Ziyarette, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kıracı da yer aldı.



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