Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların sahilleri daha temiz ve düzenli kullanabilmesi amacıyla kıyılarda belirlenen program doğrultusunda temizlik çalışmaları yürütüyor.

        Çalışmalar kapsamında sahillerde biriken atıklar toplanırken, kıyıların genel temizliği ve düzenine yönelik bakım faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

        Yaz aylarında kullanım yoğunluğu artan sahillerde temizlik çalışmalarının sezon boyunca devam edecek.

        - Gençlere yönelik tesis kurulacak

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Alkaya Sahili'nde SUP Board sporu yapan gençlere yönelik tesis kurulacağını açıkladı.

        Nallar, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ'da ilk kez SUP Board sporuna yönelik bir çalışma başlattıklarını belirtti.

        Alkaya Sahili'nde kendi imkanlarıyla SUP Board yapan gençlerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Nallar, bu kapsamda sporcuların kullanabileceği bir tesis yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

        SUP Board'un, sörf tahtası üzerinde ayakta veya oturarak kürek yardımıyla yapılan bir su sporu olduğunu aktaran Nallar, projenin gençlerin spora erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

        Nallar, uzun vadede Alkaya Sahili'ni farklı su sporlarının yapılabildiği bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, çalışmaların planlama sürecinin sürdüğünü bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Son arzusunu yerine getiremedi
        Son arzusunu yerine getiremedi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yangında 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü
        Tekirdağ'da yangında 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü
        Sahilde bulunan kum zambakları koruma altına alındı: Koparana 699 bin 245 T...
        Sahilde bulunan kum zambakları koruma altına alındı: Koparana 699 bin 245 T...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Şarköy sahilinde tespit edilen kum zambakları korumaya alındı
        Şarköy sahilinde tespit edilen kum zambakları korumaya alındı