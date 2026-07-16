Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Gezileri kapsamında 150 vatandaş, Çanakkale'ye uğurlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen geziye 150 kişi katıldı.



Valilik önünden hareket eden otobüsleri uğurlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, katılımcılara iyi yolculuklar diledi.



Yüceer, vatandaşların Kilitbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı başta olmak üzere Çanakkale Savaşları'nın simge mekanlarını ziyaret ederek tarihe tanıklık etme fırsatı bulacağını belirtti.



-Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz LGS kursu



Süleymanpaşa Belediyesi, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık kursları için ön kayıtların 20 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Evi bünyesinde gerçekleştirilecek kurslarla öğrencilerin sınava hazırlık sürecine destek verilmesi amaçlanıyor.



Uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde öğrencilere konu anlatımı, soru çözüm teknikleri ve düzenli deneme sınavlarıyla destek sağlanacak.



Ücretsiz kurslarla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunulmasının ve ailelerin eğitim giderlerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.



-Süleymanpaşa'da izinsiz şezlonglara yönelik denetim yapıldı



Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki plajlarda gerçekleştirdiği denetimlerde izinsiz yerleştirilen şezlongları toplattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuyla birlikte özellikle Kumbağ Mahallesi sahilinde denetimler yoğunlaştırıldı.



Denetimlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi bulunmadan kumsallarda şezlong kiraladığı belirlenen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı, izinsiz yerleştirilen şezlonglar kaldırıldı.



Sahillerde düzenin sağlanmasına yönelik denetimlerin yaz sezonu boyunca sürdürüleceği belirtildi.





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