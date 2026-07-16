Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Gezileri kapsamında 150 vatandaş, Çanakkale'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Gezileri kapsamında 150 vatandaş, Çanakkale'ye uğurlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen geziye 150 kişi katıldı.

        Valilik önünden hareket eden otobüsleri uğurlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, katılımcılara iyi yolculuklar diledi.

        Yüceer, vatandaşların Kilitbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı başta olmak üzere Çanakkale Savaşları'nın simge mekanlarını ziyaret ederek tarihe tanıklık etme fırsatı bulacağını belirtti.

        -Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz LGS kursu

        Süleymanpaşa Belediyesi, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık kursları için ön kayıtların 20 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Evi bünyesinde gerçekleştirilecek kurslarla öğrencilerin sınava hazırlık sürecine destek verilmesi amaçlanıyor.

        Uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde öğrencilere konu anlatımı, soru çözüm teknikleri ve düzenli deneme sınavlarıyla destek sağlanacak.

        Ücretsiz kurslarla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunulmasının ve ailelerin eğitim giderlerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

        -Süleymanpaşa'da izinsiz şezlonglara yönelik denetim yapıldı

        Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki plajlarda gerçekleştirdiği denetimlerde izinsiz yerleştirilen şezlongları toplattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuyla birlikte özellikle Kumbağ Mahallesi sahilinde denetimler yoğunlaştırıldı.

        Denetimlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi bulunmadan kumsallarda şezlong kiraladığı belirlenen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı, izinsiz yerleştirilen şezlonglar kaldırıldı.

        Sahillerde düzenin sağlanmasına yönelik denetimlerin yaz sezonu boyunca sürdürüleceği belirtildi.


        ​​​​​​​



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        ABD'den bir gümrük vergisi hamlesi daha
        ABD'den bir gümrük vergisi hamlesi daha
        Her iade travma iyileştiriyor
        Her iade travma iyileştiriyor
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        3 bölgede sağanak ve sel tehlikesi, 2 bölgede fırtına ve yangın alarmı
        3 bölgede sağanak ve sel tehlikesi, 2 bölgede fırtına ve yangın alarmı
        Meloni hükümeti kritik oylamayı kaybetti
        Meloni hükümeti kritik oylamayı kaybetti
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Zincirleme kazaya karıştı, olay yerini terk etti: O anlar kamerada
        Zincirleme kazaya karıştı, olay yerini terk etti: O anlar kamerada
        Meydanlar kırmızı beyaza büründü: Tekirdağ'da 15 Temmuz'da yüzlerce kişi te...
        Meydanlar kırmızı beyaza büründü: Tekirdağ'da 15 Temmuz'da yüzlerce kişi te...
        Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi Merkezi açıldı
        Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi Merkezi açıldı
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı 15 Temmuz'u anlattı: "İstanbul polisinin en...
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı 15 Temmuz'u anlattı: "İstanbul polisinin en...
        Otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kaza kamerada