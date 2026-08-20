Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi tarafından "Yaz Neşesi Parklarda" programı kapsamında ilçedeki parklarda çocuklar ve ailelere yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17 mahalledeki 24 parkta gerçekleştirilen programlarda çocuklara limonata, karadut, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram ediliyor.

Yüz boyama, dans, oyun ve çeşitli etkinliklerin de yer aldığı programlarda aileler de bir araya gelerek vakit geçiriyor.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaz akşamlarını çocuklar ve aileler için daha keyifli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Etkinliklerle mahallelerde komşuluk ilişkilerinin ve birlikteliğin güçlenmesini hedeflediklerini aktaran Topak, "Bizim için en güzel manzara çocuklarımızın yüzünün gülmesi, ailelerimizin bir arada güzel vakit geçirmesi. Akşamları parklarımızda hemşehrilerimizle aynı masanın etrafında oturuyor, çayımızı, kahvemizi içiyor ve sohbet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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- Çorlu'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir inşaat şantiyesinde atıkların yakıldığını tespit ederek yasal işlem başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Kemalettin Mahallesi'nde denetim yaptı.

Denetimde şantiye alanındaki inşaat atıklarının yakıldığını belirleyen ekiplerin uyarısı üzerine ateş, şantiye çalışanlarınca söndürüldü.

Firma hakkında Çorlu Belediyesi Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmelik kapsamında tutanak düzenlendi. Tutanak, cezai işlem uygulanması amacıyla Belediye Encümenine sevk edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sıcak ve kurak dönemlerde ateş yakılmasının ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

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Denetimlerin kent genelinde sürdürüleceğini aktaran Sarıkurt, vatandaşlardan çevre ve yangın güvenliği açısından risk oluşturabilecek durumları ilgili birimlere bildirmelerini istedi.