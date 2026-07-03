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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı

        Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı

        Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.


        Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 4-5 Temmuz'da Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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