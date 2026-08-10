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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağlı çiftçiden yangından etkilenen üreticilere 1200 balya saman desteği

        Tekirdağlı çiftçiden yangından etkilenen üreticilere 1200 balya saman desteği

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çiftçilik yapan Uğur Süren, Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangından etkilenen üreticilere destek amacıyla 1200 balya saman gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Tekirdağlı çiftçiden yangından etkilenen üreticilere 1200 balya saman desteği

        Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çiftçilik yapan Uğur Süren, Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangından etkilenen üreticilere destek amacıyla 1200 balya saman gönderdi.

        Yangından etkilenen üreticilerin yem ihtiyacına katkı sağlamak isteyen Süren, kendi imkanlarıyla temin ettiği saman balyalarını bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkardı.

        Süren, gazetecilere, yangınların ormanların yanı sıra bölgedeki üreticilerin geçim kaynaklarına da zarar verdiğini söyledi.

        Üreticilerin yaşadığı mağduriyete kayıtsız kalamadığını belirten Süren, "Yangın bölgesindeki vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin zor durumda olduğunu gördük. Biz de elimizden geldiğince destek olmak istedik." dedi.

        Dayanışmanın bu tür dönemlerde büyük önem taşıdığını vurgulayan Süren, "1200 saman balyasını bölgeye gönderdim. İnşallah bir nebze olsun yaralarına merhem olur. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

        Süren, imkanları ölçüsünde yangından etkilenen üreticilere destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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