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        TESKİ ekipleri Malkara'da içme suyu isale hattındaki arızayı giderdi

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 35 kilometrelik içme suyu isale hattında meydana gelen arıza, TESKİ ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla giderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 08:58 Güncelleme:
        TESKİ ekipleri Malkara'da içme suyu isale hattındaki arızayı giderdi

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 35 kilometrelik içme suyu isale hattında meydana gelen arıza, TESKİ ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla giderildi.

        TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Malkara merkez mahalleleri ile 19 kırsal mahallenin içme suyunun sağlandığı 560'lık HDPE borulardan oluşan isale hattında arıza meydana geldi.

        Zorlu arazi koşullarına rağmen kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, arıza, bakım ve onarım aracının da desteğiyle arızanın tespiti, kazı, onarım ve hattın yeniden devreye alınması çalışmalarını gerçekleştirdi.

        Ana hat üzerindeki arızaya hızlı müdahale eden ekipler, alternatif yöntemler ve basınç düzenlemeleri uygulayarak abonelere su kesintisi yaşatmadı.

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        Açıklamada, TESKİ'nin altyapının güçlendirilmesi ve su hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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