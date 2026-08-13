TESKİ ekipleri Malkara'da içme suyu isale hattındaki arızayı giderdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 35 kilometrelik içme suyu isale hattında meydana gelen arıza, TESKİ ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla giderildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 35 kilometrelik içme suyu isale hattında meydana gelen arıza, TESKİ ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla giderildi.
TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Malkara merkez mahalleleri ile 19 kırsal mahallenin içme suyunun sağlandığı 560'lık HDPE borulardan oluşan isale hattında arıza meydana geldi.
Zorlu arazi koşullarına rağmen kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, arıza, bakım ve onarım aracının da desteğiyle arızanın tespiti, kazı, onarım ve hattın yeniden devreye alınması çalışmalarını gerçekleştirdi.
Ana hat üzerindeki arızaya hızlı müdahale eden ekipler, alternatif yöntemler ve basınç düzenlemeleri uygulayarak abonelere su kesintisi yaşatmadı.
Açıklamada, TESKİ'nin altyapının güçlendirilmesi ve su hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
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