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        TESKİ, yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Naip Kil Ocakları mevkisinde yağışlarla oluşan suları, Süleymanpaşa ilçesinin önemli su kaynaklarından Yazır Göleti'ne aktarmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:08 Güncelleme:
        TESKİ, yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Naip Kil Ocakları mevkisinde yağışlarla oluşan suları, Süleymanpaşa ilçesinin önemli su kaynaklarından Yazır Göleti'ne aktarmak için çalışma yürütüyor.

        Tekirdağ'da su kaynaklarının korunması ve mevcut su potansiyelinin verimli kullanılması amacıyla çalışmalarını sürdüren TESKİ ekipleri, Naip Kil Ocakları mevkisinde yağmur sularının boşa akmasını önlemek için sistem kurdu.

        Çalışma kapsamında yağışlarla oluşan sular, sal pompalar aracılığıyla uygun güzergah üzerinden Yazır Göleti'ne ulaştırılıyor.

        İklim değişikliği, yağış rejimindeki değişimler ve artan su ihtiyacı nedeniyle mevcut kaynakların korunmasının önem kazandığına dikkati çeken TESKİ, uygulamayla yağmur sularından daha fazla yararlanmayı ve su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

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        Yürütülen çalışmalarla suyun verimli kullanılması ve gelecek nesillere sürdürülebilir su kaynakları bırakılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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