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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Soykırlı'dan Kaymakam Gürdal'a ziyaret

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Soykırlı'dan Kaymakam Gürdal'a ziyaret

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Soykırlı'dan Kaymakam Gürdal'a ziyaret

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Soykırlı ve Gürdal makamda bir süre sohbet etti.

        Ziyarette Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar, toplum sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Yeşilay Kapaklı Şube Başkanı İrfan Kartal da ziyarette yer aldı.

        Kaymakam Gürdal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Soykırlı ve Kartal'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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