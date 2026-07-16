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        GÜNCELLEME - Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 22:45 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi 106. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Tunceli Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangına zamanında müdahale edilmediği ve arıza yaşandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Yurtkur mevkisinde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerince zamanında ve eksiksiz müdahale edildiği belirtildi.

        Emniyet ekiplerinin de sağladığı destek ve koordinasyonla yangının söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangın süreciyle ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'arıza yaşandığı ve yangına zamanında müdahale edilemediği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. İhbarın alınmasıyla birlikte olay yerine dakikalar içinde intikal eden ekiplerimiz yangına anında ve profesyonelce müdahale etmiştir. Görevli tüm araç ve ekipmanlarımız hiçbir aksaklık yaşanmadan tam kapasiteyle söndürme çalışmalarında yer almıştır. Ek olarak hizmet kalitemizi sürekli artırma vizyonumuz doğrultusunda mevcut güçlü filomuza ek olarak yaklaşık 26 milyon lira maliyetle 28 metre merdivenli, en modern ekipmanlarla donatılmış yeni bir itfaiye aracını da bünyemize katmış bulunmaktayız. Üst yapısının üretici firma tarafından teslim edilmesini beklediğimiz bu yeni nesil aracımızla birlikte şehrimizin acil durum müdahale altyapısını çok daha ileri bir seviyeye taşıyoruz."

        Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm imkanlarıyla canla başla görev yapan ekiplerin mücadelesini gölgelemeye çalışan yanıltıcı bilgilere kamuoyunca itibar edilmemesi istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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