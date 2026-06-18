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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tunceli Valiliğini ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.


        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Tekin, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve kurum müdürlerince Valilik binası girişinde karşılandı.

        Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tekin, Vali Aygöl'den kentte yürütülen eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

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