Çemişgezek'te öğrenciler yıl sonu sergisi açtı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resimler, düzenlenen sene sonu sergisiyle beğeniye sunuldu. Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı için aynı okulda program düzenlendi. Programa katılan Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker serginin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından katılımcılar, resimleri inceleyerek çalışmalarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

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