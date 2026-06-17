Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Çemişgezek'te öğrenciler yıl sonu sergisi açtı

        Çemişgezek'te öğrenciler yıl sonu sergisi açtı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resimler, düzenlenen sene sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Çemişgezek'te öğrenciler yıl sonu sergisi açtı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resimler, düzenlenen sene sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.

        Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı için aynı okulda program düzenlendi.

        Programa katılan Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker serginin açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışın ardından katılımcılar, resimleri inceleyerek çalışmalarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        Tunceli'de "Muharrem Orucu Lokması" programı gerçekleştirildi
        Tunceli'de "Muharrem Orucu Lokması" programı gerçekleştirildi
        Lekeli semender bu kez köy çeşmesinde görüntülendi
        Lekeli semender bu kez köy çeşmesinde görüntülendi
        Munzur'da kano heyecanı başladı
        Munzur'da kano heyecanı başladı
        Tunceli'de bir bozayı piknik masasındaki yiyecekleri yerken görüntülendi
        Tunceli'de bir bozayı piknik masasındaki yiyecekleri yerken görüntülendi
        Tunceli'de "kanserde erken tanı" için mobil tarama aracı hizmete sunuldu
        Tunceli'de "kanserde erken tanı" için mobil tarama aracı hizmete sunuldu
        Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete başladı
        Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete başladı