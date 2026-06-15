Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de bir bozayı piknik masasındaki yiyecekleri yerken görüntülendi

        Tunceli'de bir bozayı piknik masasındaki yiyecekleri yerken görüntülendi

        Tunceli'de bir bozayının piknik masasına çıkarak yiyecekleri yemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Tunceli'de bir bozayı piknik masasındaki yiyecekleri yerken görüntülendi

        Tunceli'de bir bozayının piknik masasına çıkarak yiyecekleri yemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Munzur Vadisi Milli Parkı Halvori Gözeleri mevkisinde piknik yapan Dilan Cömert ve arkadaşları, kendilerine yanaşan bozayıyı fark edince alandan uzaklaştı.

        Bu esnada bozayı piknik masasının üzerine çıkarak bulduğu yiyecekleri yemeye başladı.

        Cömert ve arkadaşları, bu anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Karnını doyuran ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Tunceli'de "kanserde erken tanı" için mobil tarama aracı hizmete sunuldu
        Tunceli'de "kanserde erken tanı" için mobil tarama aracı hizmete sunuldu
        Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete başladı
        Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete başladı
        Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı Piknik masasına gelen ayı karnını do...
        Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı Piknik masasına gelen ayı karnını do...
        Munzur Vadisi'nde piknik masasına gelen ayı kamerada
        Munzur Vadisi'nde piknik masasına gelen ayı kamerada
        Tunceli'de ayağı kırılan yaralı sedyeyle taşınıp ambulansa ulaştırıldı
        Tunceli'de ayağı kırılan yaralı sedyeyle taşınıp ambulansa ulaştırıldı
        Kırsalda düşerek bacağını kıran şahıs 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
        Kırsalda düşerek bacağını kıran şahıs 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı