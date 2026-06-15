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        Tunceli'de ayağı kırılan yaralı sedyeyle taşınıp ambulansa ulaştırıldı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda ayağı kırılan kişi, ekipler tarafından sedyeyle taşındıktan sonra ambulansa ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 00:45 Güncelleme:
        Tunceli'de ayağı kırılan yaralı sedyeyle taşınıp ambulansa ulaştırıldı

        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda ayağı kırılan kişi, ekipler tarafından sedyeyle taşındıktan sonra ambulansa ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Karagöz köyü bölgesindeki bir yaylaya giden 57 yaşındaki Ahmet A, arazide yürürken düşüp ayağını kırdı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Munzur Arama Kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Zorlu arazi şartlarında ilerleyen ekipler, bir süre sonra Ahmet A’nın bulunduğu noktaya ulaştı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet A, daha sonra sedye yardımıyla taşınarak köye getirildi.

        Ahmet A, burada bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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