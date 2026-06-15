Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de "kanserde erken tanı" için mobil tarama aracı hizmete sunuldu

        Tunceli'de "kanserde erken tanı" için mobil tarama aracı hizmete sunuldu

        Tunceli'de kanserle mücadelede erken teşhis imkanlarının yaygınlaştırılması amacıyla mobil kanser tarama aracı hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Tunceli'de "kanserde erken tanı" için mobil tarama aracı hizmete sunuldu

        Tunceli'de kanserle mücadelede erken teşhis imkanlarının yaygınlaştırılması amacıyla mobil kanser tarama aracı hizmete başladı.

        Kentte Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ile Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla proje hayata geçirildi.

        Bu kapsamda mobil kanser tarama aracının hizmete sunulması için İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde program düzenlendi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, 8 bin 600 vatandaşa mobil kanser tarama aracıyla hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

        Aracın kanserde erken teşhis için büyük avantaj sağlayacağını ifade eden Aygöl, "Küçük müdahalelerle vatandaşlarıma inşallah kötüye gitmeden tedavilerini görme fırsatı vereceğiz. Bir vatandaşımızı dahi erken teşhis edebilirsek bu aracın vazifesini yerine getireceğini inanıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Vali Aygöl ve beraberindekiler daha sonra araçta incelemelerde bulundu.

        Programa, Tunceli Eğitim ve Sağlık VakfıProf. Dr. Şükrü Aslan, İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ve Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete başladı
        Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete başladı
        Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı Piknik masasına gelen ayı karnını do...
        Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı Piknik masasına gelen ayı karnını do...
        Munzur Vadisi'nde piknik masasına gelen ayı kamerada
        Munzur Vadisi'nde piknik masasına gelen ayı kamerada
        Tunceli'de ayağı kırılan yaralı sedyeyle taşınıp ambulansa ulaştırıldı
        Tunceli'de ayağı kırılan yaralı sedyeyle taşınıp ambulansa ulaştırıldı
        Kırsalda düşerek bacağını kıran şahıs 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
        Kırsalda düşerek bacağını kıran şahıs 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
        Pülümür'de ayının dron merakı kamerada
        Pülümür'de ayının dron merakı kamerada