Tunceli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Tunceli merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tunceli'de faaliyet gösteren masaj salonları ile bağlantılı kişilere yönelik yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldığı belirtildi.



Bu kapsamda 30 Haziran'da Tunceli merkezli Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Malatya'yı kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı değerlendirilen 9 mağdur kadın kurtarıldı. Olayla ilgili ayrıca 13 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, video kaset, 2 flaş bellek, hard disk, POS cihazı, çeşitli cinsel içerikli ürünler ve ilaçlar ile 7 bin 360 lira nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen teknik deliller, bilgi sahibi ifadeleri ve teşhis işlemleri sonucunda söz konusu iş yerlerinde 3 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilerek gerekli adli işlemler başlatıldı."



Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlının çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

