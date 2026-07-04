Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Tunceli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Tunceli merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Tunceli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Tunceli merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tunceli'de faaliyet gösteren masaj salonları ile bağlantılı kişilere yönelik yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda 30 Haziran'da Tunceli merkezli Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Malatya'yı kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı değerlendirilen 9 mağdur kadın kurtarıldı. Olayla ilgili ayrıca 13 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, video kaset, 2 flaş bellek, hard disk, POS cihazı, çeşitli cinsel içerikli ürünler ve ilaçlar ile 7 bin 360 lira nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen teknik deliller, bilgi sahibi ifadeleri ve teşhis işlemleri sonucunda söz konusu iş yerlerinde 3 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilerek gerekli adli işlemler başlatıldı."

        Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlının çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Define kazısında acı son
        Define kazısında acı son
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Beşiktaş, İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı!
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!

        Benzer Haberler

        Tunceli merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Tunceli merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Tunceli merkezli fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
        Tunceli merkezli fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
        Tunceli'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tunceli'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tunceli'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yarala...
        Tunceli'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yarala...
        Kamyonetle kafa kafaya çarpışan Fiat Tofaş hurdaya döndü: 1 ölü, 5 yaralı
        Kamyonetle kafa kafaya çarpışan Fiat Tofaş hurdaya döndü: 1 ölü, 5 yaralı
        Vali Aygöl, tescilli Pülümür tuzunun üretimine kürek sallayarak eşlik etti
        Vali Aygöl, tescilli Pülümür tuzunun üretimine kürek sallayarak eşlik etti