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        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Tunceli'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Tunceli'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Tunceli'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Tunceli'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFN 923 plakalı otomobil ile 62 AAC 553 plakalı pikap, Tunceli-Ovacık kara yolu Bali Deresi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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