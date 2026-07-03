Tunceli'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Tunceli'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.





Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFN 923 plakalı otomobil ile 62 AAC 553 plakalı pikap, Tunceli-Ovacık kara yolu Bali Deresi mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

