Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli merkezli "yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Tunceli merkezli "yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Tunceli merkezli 7 ilde düzenlenen "yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı" operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Tunceli merkezli "yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Tunceli merkezli 7 ilde düzenlenen "yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı" operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcılara yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

        Bu kapsamda Pertek ilçesinde ikamet eden H.K'nin dolandırılması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Mağdur H.K'nin Facebook'ta karşılaştığı sahte bir yatırım şirketi reklamına tıklayarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren 'Yatırım Danışmanlığı' adlı gruba yönlendirildiği belirlendi. Yüksek kazanç elde etme amacıyla şüphelilerin yönlendirdiği 6 farklı IBAN numarasına toplam 508 bin 233 lira yatıran vatandaşın dolandırılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Tunceli jandarma siber ekiplerinin bankacılık verileri, IP kayıtları, kamera görüntüleri ve açık kaynak araştırmaları üzerinde titizlikle yürüttüğü dijital analizler neticesinde dolandırıcılık ağının büyüklüğü gözler önüne serildi. Yapılan incelemelerde 16 şüphelinin kimliği tespit edildi. Paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarıldı. Bu şirket ve şahıslara ait MASAK verileri ve banka kayıtlarının analizi sonucu toplam 26 milyon lira hacminde şüpheli işlem saptandı."

        Açıklamada, elde edilen delillerin ardından Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt illerinde belirlenen adreslere 7 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek 14 şüphelinin yakalandığı anımsatıldı.

        Zanlılardan 11'inin tutuklandığı ve 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirilen açıklamada, "Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda ayrıca suçta kullanılan dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda, 30 sayfa banka hesap hareketleri çıktısı, 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 5 USB bellek, hafıza kartı, 11 sim kart, hard disk, 2 tablet ve 19 banka kartı ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!

        Benzer Haberler

        Tunceli merkezli 7 ilde 'Yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırıcılık oper...
        Tunceli merkezli 7 ilde 'Yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırıcılık oper...
        Keçileriyle sevgi dolu anları yürekleri ısıttı
        Keçileriyle sevgi dolu anları yürekleri ısıttı
        Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama 26 milyon TL...
        Tunceli merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama 26 milyon TL...
        Tunceli'de otluk yangını ekili arazilere ulaşmadan söndürüldü
        Tunceli'de otluk yangını ekili arazilere ulaşmadan söndürüldü
        Tunceli Valisi Aygöl: 3 bin 272 mayın temizlendi
        Tunceli Valisi Aygöl: 3 bin 272 mayın temizlendi
        Tunceli'de yılın ilk 6 ayında 3 bin 272 mayın temizlendi
        Tunceli'de yılın ilk 6 ayında 3 bin 272 mayın temizlendi