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        Tunceli'de yılın ilk 6 ayında 3 bin 272 mayın temizlendi

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "Mayınlı sahaların temizlenmesi faaliyetleri kapsamında uzman ekiplerimiz tarafından 3 bin 272 mayın temizlenmiş olup çalışmalar son mayın temizlenene kadar devam edecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Tunceli'de yılın ilk 6 ayında 3 bin 272 mayın temizlendi

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "Mayınlı sahaların temizlenmesi faaliyetleri kapsamında uzman ekiplerimiz tarafından 3 bin 272 mayın temizlenmiş olup çalışmalar son mayın temizlenene kadar devam edecektir." dedi.

        Vali Aygöl, GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlediği "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda, yılın ilk 6 ayında kentteki asayiş suçlarına karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kentte gerçekleştirilen faaliyetler hakkında konuşan Aygöl, "1186 olay meydana gelmiş, 1080 şüpheli yakalanmış, 149 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kabahatlar Kanunu'na göre 40 kişiye toplamda 360 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Emniyet ve jandarmamızın 2026 yılı ilk 6 ayında asayiş suçlarına yönelik yaptığı başarılı çalışmalar ve önleme faaliyetleri neticesinde Tunceli genelinde 2025 yılı içerisinde 1225 asayiş olayı, 2026 yılı aynı dönem içerisinde 1186 olay meydana gelmiş ve asayiş olaylarında geçen yıla oranla yüzde 4'lük düşüş sağlanmıştır." diye konuştu.

        Aygöl, mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2026 yılının ilk 6 ayı içerisinde 136 olay meydana geldiğini ve olaylarda bir önceki yıla oranla yüzde 7'lik azalma gerçekleştiğini belirtti.

        Kişilere karşı işlenen suçlarda ise 351 olayın meydana geldiğini ve olayları aydınlatma oranının yüzde 99 olarak gerçekleştiğini anlatan Aygöl, "Bu çalışmalarda toplam 142 operasyon gerçekleştirilmiş, 220 şüpheliye narkotik suçlardan yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 5 bin 460 gram skunk, metafentamin, bonzai, kubar esrar ve 1000 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonlarda ele geçirilen metafentamin miktarı bugüne kadar ilimizdeki en yüksek miktar olarak kayıtlara geçmiştir." ifadelerini kullandı.

        Aygöl, uyuşturucunun ismine dahi tahammülleri olmadığını ve son tacir yakalanana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Operasyonlarda toplam 243 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, organize suçlardaki çalışmalarda ise 24 operasyon gerçekleştirilmiştir. 42 şahsa adli işlem yapılmış, 10 şahıs tutuklanmıştır. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığı suçuna karşı yapılan çalışmalarda ise 20 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine teslim edilmiş olup 28 yabancı uyruklu şahsa toplamda 1 milyon 154 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Terör suçlarına karşı yapılan iki adli operasyonda 5 şüpheli yakalanmış, 4 şahıs tutuklanmış, bir şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca bunu da 'Terörsüz Türkiye'nin bir başarısı olarak özellikle ifade etmek istiyorum. Mayınlı sahaların temizlenmesi faaliyetleri kapsamında uzman ekiplerimiz tarafından 3 bin 272 mayın temizlenmiş olup çalışmalar son mayın temizlenene kadar devam edecektir."


        Kentin 62 ayrı noktasında 13 bin 32 trafik uygulaması icra edildiğinden bahseden Aygöl, "205 bin 464 motorlu araç kontrol edilmiş, 1288 sürücüye, 4 bin 147 araç plakasına idari para cezası uygulanmış, 715 araç trafikten men edilmiştir. 160 ehliyetsiz sürücü ve 122 alkollü sürücü tespit edilmiş olup adli ve idari işlemler uygulanmıştır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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