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        Tunceli Valisi Aygöl'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Tunceli Valisi Aygöl'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aygöl, mesajında, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, inancın ve kararlılığın tarihe altın harflerle yazıldığı gün olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin vatanın bölünmez bütünlüğünü ve milletin bağımsız yaşama iradesini ortaya koyan, Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Aygöl, şunları kaydetti:

        "30 Ağustos zor şartlar altında dahi umudunu kaybetmeyen bir milletin, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusu etrafında kenetlenerek neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesidir. Bu büyük zafer, bizlere birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını hatırlatan eşsiz bir mirastır. Bugün bizlere düşen görev ise bu mirasın taşıdığı sorumlulukla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize tarihimizin şanlı sayfalarından aldıkları ilhamla, ülkemizin yarınlarına güven ve umutla yürüyebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın altında aynı gururu, aynı heyecanı ve aynı ortak geleceği paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklılıklarımızı zenginliğimiz, ortak değerlerimizi ise bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağ olarak görüyor, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyoruz."

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        Aygöl, bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, "Onların bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak, bağımsızlığımızı ve milli irademizi koruyarak ülkemizi gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta Tuncelili hemşehrilerim olmak üzere milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularıyla kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalansın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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