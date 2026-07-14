Tunceli'de 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İlçede kahvehane işleten Z.A'nın dün uğradığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan U.Z.D. ve G.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen U.Z.D. ve G.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yaralanan Z.A'nın Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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