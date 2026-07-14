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        Tunceli'de 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Tunceli'de 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçede kahvehane işleten Z.A'nın dün uğradığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan U.Z.D. ve G.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen U.Z.D. ve G.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralanan Z.A'nın Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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