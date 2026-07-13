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        Tunceli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Tunceli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

        İlçede kahvehane işleten Z.A'ya kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Z.A, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yüzü maskeli olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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