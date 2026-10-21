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        Tunceli'de 25 odalı tarihi 'İn Delikleri'ne tırmanan yaban keçileri dronla görüntülendi

        TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen, sarp kayalara oyulmuş 4 katlı ve 25 odalı tarihi 'İn Delikleri'ne tırmanan yaban keçileri ile yavruları, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Tunceli'de 25 odalı tarihi 'İn Delikleri'ne tırmanan yaban keçileri dronla görüntülendi

        TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesinde, Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen, sarp kayalara oyulmuş 4 katlı ve 25 odalı tarihi ‘İn Delikleri’ne tırmanan yaban keçileri ile yavruları, dronla görüntülendi.

        Çemişgezek ilçesindeki Tağar Çayı Vadisi, tarihi yapıları ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Vadinin yukarı kesimlerinde sarp kayalara oyulan, halk arasında ‘Derviş Hücreleri’ ve ‘İn Delikleri’ olarak bilinen tarihi kaya odaları, arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen yapı; 4 kat halinde 25 oda, odaları birbirine bağlayan uzun koridorlar ve iç mekanların aydınlatılmasını sağlayan büyük pencerelerden oluşuyor. Geçmişte barınma amacıyla kullanıldığı değerlendirilen odalarda, kayaların arasından sızan yağmur sularının biriktirildiği iki bölümlü su depoları da yer alıyor.

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        AHŞAP MERDİVENLERDEN ÇIKIP ODALARA GİRDİLER

        Yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve koruma altında bulunan yaban keçileri ve yavrularının, vadinin sarp yamaçlarından tarihi kaya odalarına tırmandığı anlar dronla kaydedildi. Görüntülerde, bazı keçilerin ziyaretçilerin odalara ulaşması için kurulan ahşap merdivenlerden, bazılarının ise kayalıklar arasında sıçrayarak üst katlara çıktığı görüldü. Keçilerin tarihi odaların içinde dolaştığı ve pencere açıklıklarında hareket ettiği anlar da görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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