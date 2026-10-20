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        Tunceli'de huzurun yolu sıcak asfaltla döşeniyor

        Tunceli'de 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefi tamamlandı, yıl sonu hedefi 140 kilometreye çıkarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Tunceli'de huzurun yolu sıcak asfaltla döşeniyor

        Tunceli'de 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefi tamamlandı, yıl sonu hedefi 140 kilometreye çıkarıldı.

        Tunceli'de 'Terörsüz Türkiye' süreciyle güçlenen huzur ortamında, köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar hız kazandı. İl Özel İdaresi tarafından bu yıl ilk kez başlatılan Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları kapsamında 120 kilometrelik hedefe ulaşılırken, yıl sonu hedefi 140 kilometreye yükseltildi. Çalışmaların hayata geçirilmesi için kentte asfalt fabrikası kuruldu, asfalt üretiminde kullanılacak malzemelerin temini amacıyla mobil kompresör alındı ve 45 yeni iş makinesiyle araç filosu güçlendirildi. Ovacık ilçesinden başlayarak en uzak ilçelere kadar ulaştırılan çalışmalarla 93 köyün yolunun yenilenmesi hedeflenirken, Pertek ilçesine bağlı Pirinçci köyünde gerçekleştirilen 120'nci kilometre asfalt serimiyle önemli bir aşama geride bırakıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, geçmişte terör olayları nedeniyle köylere hizmet götürmekte ciddi zorluklar yaşandığını belirterek, bugün sağlanan huzur ortamında devlet ve milletin el ele vererek eksiklikleri hızla gidermeye çalıştığını ifade etti.

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        "120 kilometre yol hedefimizi bugün itibarıyla tamamlamış oluyoruz"

        Pirinçci köyünde gerçekleştirilen asfalt seriminin ardından yaptığı açıklamada, kentte köy yollarına yönelik sıcak asfalt çalışmalarının ilk kez bu yıl başlatıldığını belirten Vali Aygöl, "Biraz önce Hayriye ablamızla beraber şehrimizde İl Özel İdaremiz tarafından yapılan sıcak asfalt köy altyapı çalışmasının 120'nci kilometresinin serimini yaptık. Şehrimizde ilk kez bu sene sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar sıcak asfalt çalışmasının köy yollarımızda başlatamamıştık. İlk önce şehrimizde bir asfalt fabrikası kurduk. Sonra bunun malzemesini üretmek için mobil kompresör aldık ve onu kurduk. Malzememizi ürettik, asfalt fabrikamızda asfaltımızı ürettik. 45 yeni iş makinasıyla araç filomuzu güçlendirdik ve yollarımıza hedefler koyduk. Bu sene için de 120 kilometre yol hedefledik. Bu 120 kilometre yol, 93 köyün yolunu yapıyoruz demektir. Ovacık ilçemizden başladık, sonra en uzak ilçelerimizden devam ederek şu anda merkeze en yakın yerlere kadar geldik. Pertek'i bitirip bir gün sonra merkeze gelmiş oluyoruz. 120 kilometre yol hedefimizi bugün itibariyle tamamlamış oluyoruz. Ancak bu süre içerisinde köylerimizde yeni gelişmeler oldu. Bazı yerler uzadı, bazı yerlerde beklediğimizden daha fazla ihtiyaç oldu. Bugün itibarıyla üzerine 20 kilometre daha ekleyip inşallah 140 kilometreyle bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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        "Devlet ve millet el ele vererek aradaki eksiklikleri hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz"

        Geçmişte terör olayları nedeniyle hizmet alamayan vatandaşlara Terörsüz Türkiye süreci dolayısıyla daha iyi bir şekilde hizmet verildiğini ifade eden Vali Aygöl, "Şimdi terörsüz Türkiye dönemini yaşıyoruz. Terörsüz Türkiye projesi başta Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin bu memlekete yaptığı en büyük hizmetidir. Bu memlekette devletimiz, hükümetimiz, milletimiz çok büyük hizmetler yapıyor. Ancak bölgemiz açısından yapılan en büyük hizmet terörsüz bir şehir olma durumu. Biz bu memlekette çok şehitler verdik. Bu şehitlerimizin bir bölümü asker, polis, jandarma, korucumuzken bazıları da gerçek emektarlarımız, vatandaşlarımız oldu. Bu terör belasında çok insanımızı kaybettik. Operatörümüz, kepçecimiz şehit oldu. Bu memleket maalesef bunları yaşadı. Bundan dolayı bu memlekete hizmet etme konusunda yıllarca ciddi zorluklar yaşadık. Bugün geldiğimiz aşamada, memleketimizin her yerinde, Allah'a çok şükür Tunceli'mizin her yerinde huzur hakim. Bu huzuru yaşayınca da devlet ve millet el ele vererek aradaki eksiklikleri hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bu hizmetleri de bugün bu huzurun getirdiği sonuç olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.

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        Tunceli İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Murat Doğrusoy ise, "Terörden dolayı öyle günler oldu ki biz köyümüze, cenazelerimize, hastalarımıza gidemez duruma geldik. Çok şükür bugün oluşturulan Terörsüz Türkiye ortamından dolayı geçmişte çok ciddi olayların yaşandığı bu köyde bugün hep birlikte huzur içerisinde oturup çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz devletin sıcak yüzünü, sıcak tenini sıcak asfaltla buluşturarak bu köylerimize hizmet vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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