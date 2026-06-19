Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de AFAD gönüllüleri tatbikatlarla afetlere karşı bilinçlendiriliyor

        Tunceli'de AFAD gönüllüleri tatbikatlarla afetlere karşı bilinçlendiriliyor

        Tunceli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllüleri, farkındalık ve uygulamalı etkinliklerle afetlere karşı bilinçlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Tunceli'de AFAD gönüllüleri tatbikatlarla afetlere karşı bilinçlendiriliyor

        Tunceli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllüleri, farkındalık ve uygulamalı etkinliklerle afetlere karşı bilinçlendiriliyor.

        Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde il merkezi ile ilçelerde afet ve acil durumlara yönelik çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

        Bu kapsamda kentteki AFAD gönüllülerinin de gelişimine katkı sunulması amacıyla belirli aralıklarla eğitim programları düzenleniyor.

        AFAD ekipleri, son olarak Munzur Üniversitesinde eğitim gören 200 öğrenciyle afet farkındalık ve uygulama etkinliği gerçekleştirdi.

        Araç toplanma, sevk ve intikal süreçleri gibi tatbikatlara katılan gönüllüler, daha sonra belirlenen toplanma noktasında bir araya gelerek afet anındaki hareket planını deneyimledi.

        Araçlarla Ovacık'a da giden gönüllüler, arazide ekip çalışması ve gönüllülük kültürünün geliştirilmesine yönelik uygulamalar yaptı.

        Ayrıca öğrenciler etkinlik sayesinde bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini de tanıma fırsatı buldu.

        Etkinlik, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım

        Benzer Haberler

        Yapımı tamamlanan Ovacık Devlet Hastanesi hizmete başladı
        Yapımı tamamlanan Ovacık Devlet Hastanesi hizmete başladı
        Mantar toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu
        Mantar toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu
        Tunceli'de kayıp olarak aranan kişi dağlık alanda ölü bulundu
        Tunceli'de kayıp olarak aranan kişi dağlık alanda ölü bulundu
        Doğa koruma görevlisi, kırsal alanda ölü olarak bulundu
        Doğa koruma görevlisi, kırsal alanda ölü olarak bulundu
        Bakan Tekin: Eğitim-öğretime yapılan yatırımlar, çok büyük katma değerler ü...
        Bakan Tekin: Eğitim-öğretime yapılan yatırımlar, çok büyük katma değerler ü...
        Bakan Tekin, Tunceli'de Sorpiyan Hasan Hüseyin Cem ve Kültür Evi'nde konuşt...
        Bakan Tekin, Tunceli'de Sorpiyan Hasan Hüseyin Cem ve Kültür Evi'nde konuşt...