Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de bilim ve teknoloji festivali başladı

        Tunceli'de bilim ve teknoloji festivali başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 19:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de bilim ve teknoloji festivali başladı


        TUNCELİ-Tunceli'de öğrencilerin bilime ve teknolojiye ilgisinin artırılması amacıyla düzenlenen "TunceliFest" etkinliği başladı.

        Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan teknoloji ve bilim festivaline çok sayıda öğrenci katıldı.

        Etkinlikte, robotik, akıllı sistemler, yazılım, toplumsal sorunlara teknolojik çözümler, uygulama ve geliştirme gibi alanlarda projeler sergilendi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 200 projenin stantlarda sergilendiğini söyledi.

        Tunceli'nin ülkenin her yerinde eğitim ve okuma oranıyla anlatıldığına dikkati çeken Aygöl, "Çocuklarımızın geleceğine yönelik eğitimle ilgili hayallerimiz çok. Bunları adım adım hayata geçiriyoruz ancak iki hayalimiz daha var. Birincisi bu şehre bilim merkezi kazandırmak istiyoruz. İkinci hayalimiz de bu kadar güzel doğanın içerisinde yaşarken bir doğa okulu kurmak istiyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Aygöl, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve bazı kurum müdürleri ile stantları gezerek öğrencilerin projelerini inceledi.

        Öğretmenlerle sohbet eden Aygöl, çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi aldığı öğrencileri tebrik etti.

        Festival yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Polat'ların koruması öldürüldü
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de terör saldırılarında şehit edilen 12 kişi anıldı
        Tunceli'de terör saldırılarında şehit edilen 12 kişi anıldı
        Tunceli'de "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması başarıyla yürütülüyor
        Tunceli'de "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması başarıyla yürütülüyor
        Tunceli'de benekli semenderler görüntülendi
        Tunceli'de benekli semenderler görüntülendi
        Tunceli Valiliğinden afiş açıklaması "Afişlerin hazırlanması, bastırılması,...
        Tunceli Valiliğinden afiş açıklaması "Afişlerin hazırlanması, bastırılması,...
        Tunceli Valiliği'nden 'Kılıçdaroğlu afişleri' açıklaması
        Tunceli Valiliği'nden 'Kılıçdaroğlu afişleri' açıklaması
        Tunceli Valisi Aygöl'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini billboardlara ast...
        Tunceli Valisi Aygöl'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini billboardlara ast...