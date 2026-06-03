Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de terör saldırılarında şehit edilen 12 kişi anıldı

        Tunceli'de terör saldırılarında şehit edilen 12 kişi anıldı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen 3 terör saldırısında şehit edilen 12 kişi için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Tunceli'de terör saldırılarında şehit edilen 12 kişi anıldı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen 3 terör saldırısında şehit edilen 12 kişi için anma programı düzenlendi.

        Sağman köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda 1993, 1994 ve 1998 yıllarında terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Mahmut Söylemez, Fırat Tuğlu, Muhammet Kuzu, Necati ve Mehmet Turan Yıldırım, Rıza Tanyeri, Muammer Özdal, Özdal Kartal, Saadet Tanyeri, Yaşar Duran, Adnan Kartal ve Muammer Aslan'ın hayatıyla ilgili bilgi verildi.

        Vali ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl, programda yaptığı konuşmada, Tunceli'nin her köşesinde huzurun hakim olduğunu söyledi.

        Herkesin al bayrağın gölgesinde huzurla yaşadığını belirten Aygöl, "Bunun en büyük müsebbibi şehitlerimizin mübarek kanlarıdır, gazilerimizin kahramanca cesaretleridir." dedi.

        Aygöl, konuşmasının ardından şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda şehitliğe karanfiller bırakıldı.

        Anma törenine, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Pertek Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Polat'ların koruması öldürüldü
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de bilim ve teknoloji festivali başladı
        Tunceli'de bilim ve teknoloji festivali başladı
        Tunceli'de "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması başarıyla yürütülüyor
        Tunceli'de "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması başarıyla yürütülüyor
        Tunceli'de benekli semenderler görüntülendi
        Tunceli'de benekli semenderler görüntülendi
        Tunceli Valiliğinden afiş açıklaması "Afişlerin hazırlanması, bastırılması,...
        Tunceli Valiliğinden afiş açıklaması "Afişlerin hazırlanması, bastırılması,...
        Tunceli Valiliği'nden 'Kılıçdaroğlu afişleri' açıklaması
        Tunceli Valiliği'nden 'Kılıçdaroğlu afişleri' açıklaması
        Tunceli Valisi Aygöl'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini billboardlara ast...
        Tunceli Valisi Aygöl'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini billboardlara ast...