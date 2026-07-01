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        Tunceli'de bir iş yerinde yaşanan yağma olayına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de bir iş yerinde yaşanan yağma olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Tunceli'de bir iş yerinde yaşanan yağma olayına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de bir iş yerinde yaşanan yağma olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşanan yağma olayıyla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Soruşturma sürecinde müştekinin beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelileri iş yeri çevresinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda şüphelilerden birinin üzerinde namluya fişek sürülmüş ve atışa hazır vaziyette bulunan ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin iş yerine yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulundukları ve iş yeri sahibinden 5 milyon lira talep ettikleri tespit edildi."

        Açıklamada, adli makamlara sevk edilen 3 zanlıdan 2'sinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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