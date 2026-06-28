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        Tunceli'de debisi yüksek dereden geçemeyen ve mahsur kalan 3 kardeş ekiplerce kurtarıldı

        Tunceli'de mantar topladıktan sonra debisi yüksek dereden geçemeyerek arazide mahsur kalan 3 kardeş, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Tunceli'de debisi yüksek dereden geçemeyen ve mahsur kalan 3 kardeş ekiplerce kurtarıldı

        Tunceli'de mantar topladıktan sonra debisi yüksek dereden geçemeyerek arazide mahsur kalan 3 kardeş, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İl merkezine bağlı Gökçek köyü kırsalına dün mantar toplamaya giden S.K, F.K. ve M.K, dönüş yolunda debisi yükselen dereden geçemeyince mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu 3 kardeşin yerini tespit etti.

        Derenin üzerine havadan hat kuran ekipler, daha sonra 3 kardeşi güvenli şekilde karşıya geçirdi.

        Sağlık kontrolünden geçirilen kardeşler, araçlarla il merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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